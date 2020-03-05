Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко рассказал 5 марта в комментарии интернет-изданию «Обозреватель» о своих впечатлениях от перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским на внеочередном заседании парламента, которое прошло накануне

В среду, 4 марта, Рада приняла отставку Кабмина Алексея Гончарука и назначила вместо него правительство во главе с Денисом Шмыгалем. В ходе заседания Гончаренко с трибуны раскритиковал действующую власть, после чего Зеленский, присутствовавший на заседании, лично направился в сессионный зал, чтобы призвать депутата не переходить на личности. Гончаренко решил бросить горсть земли на гроб с политическим трупом Зеленского, но промахнулся © Facebook, EuropeanSolidarity

Гончаренко прокомментировал тот факт, что глава государства отказался пожимать ему руку. По его мнению, у Зеленского «проблемы с этикетом».

«И хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом», — сказал нардеп, добавив, что проявил уважение к президенту страны, подав ему руку.

Он отметил, что Зеленский не имеет «стратегического видения развития страны» и осуществляет ручное управление правительством и Радой.

«Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой "коронавирус" на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает», — резюмировал депутат.

Гончаренко, избравшийся в парламент от Одесской области, входит во фракцию партии экс-президента Петра Порошенко. За время своей политической деятельности отметился рядом скандальных заявлений, например, требованием к СБУ завести дело на спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также призывал к созданию «Балто-Черноморского союза» против России.