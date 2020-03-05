Первый заболевший коронавирусом житель Эстонии успел заразить только одного человека в Риге, однако тот увез инфекцию к себе домой, в Германию, рассказал директор местного департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков. Его слова приводит Sputnik Латвия 5 марта

В Литве мужчина оригинальным способом изолировал жену, заподозрив у нее коронавирус © pixabay.com агентство.

SPKC долгое время не удавалось найти одного пассажира того самого рейса Стамбул — Рига. Позднее выяснилось, что это был гражданин Германии и что он находился вместе с первым эстонским пациентом не только в самолете, но и в маршрутке до центра Риги.

Мужчина провел в Латвии один день, а на следующий вернулся в Германию, где у него проявились симптомы заболевания.

Как отмечается, через Ригу прошло не менее трех больных коронавирусом. Второй заболевший эстонец, житель Тарту, 29 февраля прилетел из итальянского Бергамо в рижский аэропорт, откуда затем на личном автомобиле отправился в Эстонию.