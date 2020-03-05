Пока известно об одном случае передачи коронавируса от жителя Эстонии, который на прошлой неделе прилетел из Ирана в рижский аэропорт, добрался на маршрутке до центра Риги, а затем автобусом доехал до Таллина, пишет агентство.
SPKC долгое время не удавалось найти одного пассажира того самого рейса Стамбул — Рига. Позднее выяснилось, что это был гражданин Германии и что он находился вместе с первым эстонским пациентом не только в самолете, но и в маршрутке до центра Риги.
Мужчина провел в Латвии один день, а на следующий вернулся в Германию, где у него проявились симптомы заболевания.
Как отмечается, через Ригу прошло не менее трех больных коронавирусом. Второй заболевший эстонец, житель Тарту, 29 февраля прилетел из итальянского Бергамо в рижский аэропорт, откуда затем на личном автомобиле отправился в Эстонию.