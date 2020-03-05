«Давайте (…) решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», — приводит слова Макея Sputnik Белоруссия.
Указанные дорожные карты планировали подписать в декабре 2019 года, к 20-летию договора о создании Союзного государства.
Однако Минск отказался от подписания этих документов. Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нерешенными остались три вопроса: «газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте».