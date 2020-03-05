Белоруссия не видит смысла работать над интеграционными дорожными картами в рамах Союзного государства с Россией до тех пор, пока не решены нефтяные вопросы, сказал глава МИД Владимир Макей 5 марта

«Давайте (…) решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», — приводит слова Макея Sputnik Белоруссия.

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Однако Минск отказался от подписания этих документов. Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нерешенными остались три вопроса: «газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте».