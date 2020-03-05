«В отношении правительства происходит два процесса: «де-богданизация» (в феврале ушел глава Офиса президента Андрей Богдан — ред.), и нынешнее переформатирование Кабмина, в основном связанное с отставкой Богдана. Гончарук — человек Богдана. И «де-вестернизация» — уход из Кабмина людей, проводивших интересы неолиберальных мировых элит и американского истеблишмента, связанного с Демократической партией», — оценил ситуацию политолог.
Последний процесс явно проявляется в увольнении действующих министра финансов Оксаны Маркаровой и министра социальной политики Юлии Соколовской.
Такие пертурбации ожидают Нацбанк и антикоррупционные органы. Руслан Бортник предпочитает называть заменяемых людей не «соросятами», а «агентами изменений» (укр. — «агенти змін»), занимающиеся не модернизацией государства, не реформами, а «вестернизацией» (англ. western — западный).
Правда, отметил эксперт, без премьер-министра Алексея Гончарука, которого в сентябре одобрила европейская и штатовская политико-экономическая элита, новым управленцам сложнее будет договариваться с Международным валютным фондом (МВФ).