Президент Украины Владимир Зеленский благодаря парламентскому большинству уволил весь Кабинет министров, таким образом положив начало «девестернизации» страны, сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник на пресс-конференции в Киеве 5 марта

«В отношении правительства происходит два процесса: «де-богданизация» (в феврале ушел глава Офиса президента Андрей Богдан — ред.), и нынешнее переформатирование Кабмина, в основном связанное с отставкой Богдана. Гончарук — человек Богдана. И «де-вестернизация» — уход из Кабмина людей, проводивших интересы неолиберальных мировых элит и американского истеблишмента, связанного с Демократической партией», — оценил ситуацию политолог.

Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Оксаны Маркаровой и министра социальной политики Юлии Соколовской.

Такие пертурбации ожидают Нацбанк и антикоррупционные органы. Руслан Бортник предпочитает называть заменяемых людей не «соросятами», а «агентами изменений» (укр. — «агенти змін»), занимающиеся не модернизацией государства, не реформами, а «вестернизацией» (англ. western — западный).

Правда, отметил эксперт, без премьер-министра Алексея Гончарука, которого в сентябре одобрила европейская и штатовская политико-экономическая элита, новым управленцам сложнее будет договариваться с Международным валютным фондом (МВФ).