Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня будет дежурить на базе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook

Зеленский передумал помогать с эвакуацией украинке, которая осталась в Ухане из-за собаки © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Этот вертолет только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится, мы будем готовы», — заявил Зеленский.

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Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.