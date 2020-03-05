Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.
«Этот вертолет только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится, мы будем готовы», — заявил Зеленский.
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Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.
Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.