Зеленский передумал помогать с эвакуацией украинке, которая осталась в Ухане из-за собаки
Зеленский передумал помогать с эвакуацией украинке, которая осталась в Ухане из-за собаки
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой. 

«Этот вертолет только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится, мы будем готовы», — заявил Зеленский.

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Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.