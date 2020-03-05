В среду, 4 марта, депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку премьера-министра Алексея Гончарука и утвердили состав нового правительства Украины во главе с Денисом Шмыгалем.
Последнего считают человеком донецкого бизнесмена Рината Ахметова.
По словам Белашко, в новом правительстве почти нет людей президента Владимира Зеленского, так как у главы государства нет так называемой скамейки запасных.
«Поэтому несколько министров не назначены до сих пор, в том числе и стратегически важных сферах: образование, культура, сельское хозяйство. И с одной стороны нет людей, а с другой нет понимания, что эти люди должны делать», — рассказал политолог.
Вечером 4 марта новоизбранный глава Кабмина Денис Шмыгаль принес присягу. На следующий день новый Кабинет министров провел первое заседание.