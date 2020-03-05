Суть кадровых изменений в правительстве Украины заключается в том, что людей украинского миллиардера Виктора Пинчука поменяли на ставленников олигарха Рината Ахметова. Об этом 5 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

Блеск и нищета мецената. Как олигарх Пинчук превращается в средневекового феодала © ufest.in.ua | ufest.in.ua | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука и утвердили состав нового правительства Украины во главе с Денисом Шмыгалем.

Последнего считают человеком донецкого бизнесмена Рината Ахметова.

По словам Белашко, в новом правительстве почти нет людей президента Владимира Зеленского, так как у главы государства нет так называемой скамейки запасных.

«Поэтому несколько министров не назначены до сих пор, в том числе и стратегически важных сферах: образование, культура, сельское хозяйство. И с одной стороны нет людей, а с другой нет понимания, что эти люди должны делать», — рассказал политолог.

Вечером 4 марта новоизбранный глава Кабмина Денис Шмыгаль принес присягу. На следующий день новый Кабинет министров провел первое заседание.