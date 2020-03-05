«Два человека сейчас подтвердили, что они хотят. Мы уже контактировали с "Австрийскими авиалиниями", мы их заберем в ближайшее время», — сообщил президент.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.
«Два человека сейчас подтвердили, что они хотят. Мы уже контактировали с "Австрийскими авиалиниями", мы их заберем в ближайшее время», — сообщил президент.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.