На Украину из Китая доставят двух украинцев бортом «Австрийских авиалиний». Об этом 5 марта сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Новых Санжарах, пишет Укринформ

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