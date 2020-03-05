Кандидат филологических наук Омар Жалел на лекции в одной из казахских школ призвал учениц рожать, а не учиться. Его слова приводит Sputnik Казахстан 5 марта

«Девушки не должны становиться академиками, они должны рожать академиков. Предназначение девушек — рожать. Это работает, как маркер. Когда он высыхает, его обычно выбрасывают», — отметил в своем выступлении Жалел.

Как отмечает агентство, это заявление возмутило одну из школьниц по имени Аяулым Канатбек. Она написала пост в Instagram, где оскорбила всех матерей, назвав их «конвейером для детей».

«Почему я должна в 21 веке выслушивать лекцию о том, что я — конвейер для детей? Что я должна учиться не для того, чтобы добиться в жизни что-то, а для того, чтобы я родила не тупого ребенка», — написала школьница.

По ее словам, женщина должна делать «все, что угодно, но не то, что она, по мнению общества, обязана».

«Девочки, воспитанные в казахских традициях, поняли истинную суть моих слов, в отличие от европеизированных девочек. К сожалению, сейчас в семьях неправильно воспитывают девочек, чересчур погружая их в учебу и забывая о том, что истинное предназначение женщин — быть матерью», — сказал в ответ на это казахский литератор.

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По его словам, в древности казахи имели по четыре жены. Жалел назвал многоженство выгодной инвестицией в будущее.