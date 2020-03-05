«Девушки не должны становиться академиками, они должны рожать академиков. Предназначение девушек — рожать. Это работает, как маркер. Когда он высыхает, его обычно выбрасывают», — отметил в своем выступлении Жалел.
Как отмечает агентство, это заявление возмутило одну из школьниц по имени Аяулым Канатбек. Она написала пост в Instagram, где оскорбила всех матерей, назвав их «конвейером для детей».
«Почему я должна в 21 веке выслушивать лекцию о том, что я — конвейер для детей? Что я должна учиться не для того, чтобы добиться в жизни что-то, а для того, чтобы я родила не тупого ребенка», — написала школьница.
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Сегодня меня сравнили с маркером ⠀ Сегодня к нам, на очередную встречу с выдающимися личностями, приехал Омар Жалелулы. Полный актовый зал. Дети, которые готовы услышать что-то значимое. Но вместо этого мы слышим: «Девушки не должны становится академиками, они должны рожать академиков». Почему в 21 веке я должна выслушивать лекцию о том, что я — конвейер для детей? О том, что я должна учиться не для того, чтобы добиться в этой жизни чего-то, а для того, чтобы я родила не тупого ребенка. ⠀ «Ердiн мураты елыне кызмет ету, ал айелдын мураты ерге кызмет ету»🤡 Когда я спросила «Почему я не могу сразу служить своей стране без посредников», то ответ был таковым: Есть маркер. У маркера одна цель: писать. А когда маркер перестает писать, то мы выкидываем его. Также и с женщинами.🤡 ⠀ При всем уважении, главная цель женщины — это та цель, которую она поставит перед собой. Это может быть карьера или дети, всё что угодно, но не то, что она, по мнению общества, ОБЯЗАНА. Девушки, не бойтесь говорить о том, что мы — люди, у нас есть ПРАВА, черт возьми. Давайте же их защищать в конце концов.
По ее словам, женщина должна делать «все, что угодно, но не то, что она, по мнению общества, обязана».
«Девочки, воспитанные в казахских традициях, поняли истинную суть моих слов, в отличие от европеизированных девочек. К сожалению, сейчас в семьях неправильно воспитывают девочек, чересчур погружая их в учебу и забывая о том, что истинное предназначение женщин — быть матерью», — сказал в ответ на это казахский литератор.
Ранее он заявлял о важности многоженства, а также о своих планах обзавестись второй женой.
По его словам, в древности казахи имели по четыре жены. Жалел назвал многоженство выгодной инвестицией в будущее.