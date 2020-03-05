По данным правоохранителей, 48-летний житель Джанкоя Сергей Филатов организовал деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы», проводил собрания, изучение и обсуждение экстремистской литературы, а также привлекал в организацию новых людей.
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Отмечается, что мужчина был заранее уведомлен о незаконности таких действий.
«Джанкойский городской суд признал Сергея Филатова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Верховный суд РФ запретил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* и входящих в него организаций в апреле 2017 года.
*Деятельность организации запрещена в РФ