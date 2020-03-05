В Крыму организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»* приговорен к шести годам колонии. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ

По данным правоохранителей, 48-летний житель Джанкоя Сергей Филатов организовал деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы», проводил собрания, изучение и обсуждение экстремистской литературы, а также привлекал в организацию новых людей.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Свидетелей Иеговы»* побили их же стендом в Ивано-Франковской области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Джанкойский городской суд признал Сергея Филатова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Верховный суд РФ запретил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* и входящих в него организаций в апреле 2017 года.

*Деятельность организации запрещена в РФ