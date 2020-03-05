Политолог Андрей Золотарев назвал несколько причин в пользу увольнения генпрокурора Украины Руслана Рябошапки. Он перечислил их в интервью изданию Украина.ру 5 марта

Руслан Рябошапка. Биографическая справка © скриншот видео OOO Финиксион

По словам Золотарева, для этого есть целый ряд причин. Прежде всего, это «вопиющий непрофессионализм» генпрокурора, сидящего на «грантоедских хлебах». В частности, открытая поддержка Рябошапки посольством США вынуждает Владимира Зеленского отказаться от «не своего» человека.

Эксперт также напомнил о неподписании генпрокурором подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко, «разваливании» ряда резонансных уголовных дел и инициированной Рябошапкой переаттестации прокуроров.

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«В чем заключается цель их реформы? Чтобы коррупция никуда не исчезла из стен генеральной прокуратуры, поскольку под косу этих аттестаций попали как раз тягловые лошадки, которые тащили на себе всю работу, а модные прокуроры по прайсу от 100 до 500 тысяч долларов проходили аттестацию», — отметил политолог.

По его словам, последствия «кадрового погрома», который организовал Рябошапка, будут еще долго ощущаться на Украине, вне зависимости от того, кто придет ему на смену.

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