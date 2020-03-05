Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем утром провел свое первое заседание, о котором ничего не сообщается на правительственном портале. Об этом 5 марта сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в Кабмине
Отмечается, что заседание провели утром с 8:00 до 9:30.
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«Вместе с тем, пока неизвестно, какие темы обсуждались на этом заседании и принимались ли какие-то решения. На правительственном портале нет никакой информации относительно данного заседания», — говорится в сообщении.
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