От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другому
От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другому
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Отмечается, что заседание провели утром с 8:00 до 9:30. 

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«Вместе с тем, пока неизвестно, какие темы обсуждались на этом заседании и принимались ли какие-то решения. На правительственном портале нет никакой информации относительно данного заседания», — говорится в сообщении.    