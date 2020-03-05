«Украина в ж**у идет, а не в Европу! Можно ли праздновать День Победы? Если ты фашист — то нельзя! Праздновать нужно и здесь, и в Москве, и в Минске, и в Берлине», — возмутился политик в ответ на вопрос, должна ли Украина изменить свой взгляд на Великую Отечественную войну и Победу, если страна «идет в Европу».
Его поддержал народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.
«Как можно изменить взгляд на войну и победу, если она была у нас здесь. Украина после Беларуси — наиболее пострадавшая территория в мире. Можем рассказывать, что ее [войны] не было, но в каждой семье знают, что она была», — подчеркнул нардеп.
В конце февраля экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.