Народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович возмущен идеей властей не принимать участия в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая. Об этом 5 марта сообщает vesti.ua

Провал пропаганды: 83% украинцев считают 9 Мая великим праздником © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк возмутился политик в ответ на вопрос, должна ли Украина изменить свой взгляд на Великую Отечественную войну и Победу, если страна «идет в Европу».

Его поддержал народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Как можно изменить взгляд на войну и победу, если она была у нас здесь. Украина после Беларуси — наиболее пострадавшая территория в мире. Можем рассказывать, что ее [войны] не было, но в каждой семье знают, что она была», — подчеркнул нардеп.

В конце февраля экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.