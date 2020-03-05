Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинка Анастасия Зинченко должна эвакуироваться из Уханя, а свою собаку оставить в посольстве Украины в Китае. Об этом глава государства заявил в Новых Санжарах 5 марта, передают «Украинские новости»

Не сдержал обещание: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка пожаловалась на Зеленского © nastyazinchenko / instagram.com

«Есть проблемы внутренние. Она нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, то мы ничего не можем сделать», — заявил он.

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Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает девушка и так больше, чем другим людям. Он пообещал забрать Зинченко «хоть завтра», но отправку отдельного самолета за собачкой он назвал перебором.