Президент считает, что Зинченко сможет забрать собаку после снятия запрета на перевоз животных, чтобы не превращать сложившуюся ситуацию в абсурдную.
«Есть проблемы внутренние. Она нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, то мы ничего не можем сделать», — заявил он.
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Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает девушка и так больше, чем другим людям. Он пообещал забрать Зинченко «хоть завтра», но отправку отдельного самолета за собачкой он назвал перебором.