Кандидат на пост главы Минэкономики Роман Жуковский улетел в США и не выходит на связь. Об этом 5 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции «Слуги народа»

Роман Жуковский. Биографическая справка © politrada.com | politrada.com | Перейти в фотобанк

«Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь», — пояснил один из депутатов в монобольшинстве.

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Ранее Жуковский наряду с Олегом Коростелёвым и Тимофеем Миловановым отказался от предложенного ему поста в новом правительстве Украины.

Новый Кабинет министров, возглавляемый Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта, принес присягу на внеочередном заседании Верховной Рады. Вакантными остаются кресла глав Минкульта, Минобразования, Минэнергетики и Минэкономики.