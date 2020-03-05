По их словам, Жуковский просто исчез.
«Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь», — пояснил один из депутатов в монобольшинстве.
Подробнее о новом составе Кабмина Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее Жуковский наряду с Олегом Коростелёвым и Тимофеем Миловановым отказался от предложенного ему поста в новом правительстве Украины.
Новый Кабинет министров, возглавляемый Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта, принес присягу на внеочередном заседании Верховной Рады. Вакантными остаются кресла глав Минкульта, Минобразования, Минэнергетики и Минэкономики.