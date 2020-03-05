В новом правительстве Украины представлены лица, которые явно не годятся для переговоров с Россией. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский 5 марта на пресс-конференции в Москве

«Украинское досье». Кадровый кризис в стране: возможна ли перезагрузка власти? Дмитрий Кулеба имеет явный антироссийский бэкграунд, поэтому с ним никто в Кремле разговаривать не будет. По его мнению, единственный человек, который имеет опыт хоть каких-то переговоров с Россией, так это министр обороны Андрей Таран.

«Судя по всему, отношения с Россией находятся полностью под контролем главы президентской канцелярии Андрея Ермака. А это означает, что ни о чем серьезном Ермак с Россией договариваться не собирается», — подчеркнул Неменский.

Если бы Ермак действительно хотел о чем-то договориться с Москвой, указал политолог, он бы назначил на пост главы МИД совершенно иного человека.

Специалист добавил, что еще одним важным сигналом являются слова нового премьера Дениса Шмыгаля, который заявил, что не собирается возобновлять торговлю с Россией.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.