В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады и.о. главы Госбюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова обвинила генпрокурора Руслана Рябошапку в блокировке более тысячи уголовных дел.
«Создали ряд ведомств, которые дублируют функции друг друга, Венедиктова об этом вчера говорила, что дела передаются из одного ведомства в другое в случайном порядке. Естественно, складывается ситуация, когда никто не знает, где заканчиваются его полномочия и начинаются полномочия смежников, начинается перетягивание одеяла», — объяснил политолог.
Вечером 5 марта депутаты украинского парламента должны решить вопрос об отставке главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки.