Руководители антикоррупционных ведомств Украины не могут разграничить свои полномочия, из-за чего между ними возникают конфликты. Об этом 5 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

На место Рябошапки претендуют три кандидата — СМИ © пресс-служба ГП Украины Ирина Венедиктова обвинила генпрокурора Руслана Рябошапку в блокировке более тысячи уголовных дел. «Создали ряд ведомств, которые дублируют функции друг друга, Венедиктова об этом вчера говорила, что дела передаются из одного ведомства в другое в случайном порядке. Естественно, складывается ситуация, когда никто не знает, где заканчиваются его полномочия и начинаются полномочия смежников, начинается перетягивание одеяла», — объяснил политолог. Вечером 5 марта депутаты украинского парламента должны решить вопрос об отставке главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки.