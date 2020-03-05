Денис Шмыгаль на посту премьер-министра Украины будет следить за тем, чтобы в результате массовой распродажи сельскохозяйственных земель и других активов максимально сумели нажиться украинские олигархи. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков 5 марта на пресс-конференции в Москве

Кущ: Шмыгаль — это обновленная версия Гончарука © Facebook, Алексей Кущ Ринатом Ахметовым, то можно предположить, что все дивиденды от продажи сельскохозяйственных земель получит именно донецкий олигарх, указал эксперт.

С точки зрения интересов украинцев, полагает политолог, было бы лучше, если бы эти активы оказались в руках именно местных олигархов, поскольку с ними легче справиться, чем с крупными международными олигархами.

При этом основным минусом назначения Шмыгаля для самого Зеленского является тот факт, что Шмыгаль родился во Львове, хотя украинское общество хочет, чтобы выходцы из Галиции и сторонники Майдана не оказывали влияния на внутреннюю политику страны.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.