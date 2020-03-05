«Логика расширения контактов с США за счет или в ущерб комплексным, многоуровневым, выгодным для нас связям с Россией ошибочна, не имеет смысла и неприемлема для нас. Я категорически против противопоставления нормализованных отношений с США стратегическим союзническим отношениям Беларуси с Россией. В них (отношениях с США — ред.) нет и не может быть ничего антироссийского», — сказал Кравченко.
Он добавил, что США «не требуют и не предлагают повернуться спиной к России».
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По его мнению, Белоруссия показывает остальным странам пример развития неконфликтной системы отношений с Россией и странами Запада.
При этом, политолог Ростислав Ищенко считает, что Соединенным Штатам выгодно формирование в Белоруссии националистической команды, заинтересованной в уходе от России.