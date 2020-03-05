Верховная Рада вынесла проект закона «О всеукраинском референдуме» на общественное обсуждение. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба парламента

«С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения», — говорится в сообщении.

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Общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 марта.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, а также прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.