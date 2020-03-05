«С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения», — говорится в сообщении.
Согласно тексту законопроекта, на всеукраинский референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия. Результаты референдума должен утверждать государственный орган, который не уточняется.
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Общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 марта.
Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, а также прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.