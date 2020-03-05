Белоруссия останется привержена интеграционным процессам, но и следовать своим интересам не прекратит. Об этом 5 марта на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости

«Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам», — заявил Лукашенко.

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Реальная интеграция Белоруссии и РФ была только при Ельцине — Лукашенко © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк Михаил Мясникович. Белорусский представитель Станислав Зась был назначен генеральным секретарем ОДКБ 1 января 2020 года.

Ранее на встрече с Мясниковичем Лукашенко заявил, что настоящая интеграция России и Белоруссии была только при первом президенте России Борисе Ельцине.