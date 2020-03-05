«Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам», — заявил Лукашенко.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
В этом году Белоруссии перешло председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) возглавил бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович. Белорусский представитель Станислав Зась был назначен генеральным секретарем ОДКБ 1 января 2020 года.
Ранее на встрече с Мясниковичем Лукашенко заявил, что настоящая интеграция России и Белоруссии была только при первом президенте России Борисе Ельцине.