«Сегодня Совет ЕС решил продлить еще на один год, до 6 марта 2021-го, действующее замораживание активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении двух лиц не продолжены», — говорится в сообщении.
Это решение вступит в силу 6 марта после опубликования в Официальном журнале ЕС. С кого именно сняты ограничения, официально не сообщается. Как сообщают украинские СМИ, речь идет об экс-премьере Украины Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.