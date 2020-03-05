Совет ЕС снял санкции с двух украинских топ-чиновников времен правления Виктора Януковича и продлил ограничения против еще десяти. Об этом 5 марта сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Совет Евросоюза

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