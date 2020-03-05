Экс-президент Петр Порошенко до сих пор не в тюрьме лишь потому, что это не выгодно абсолютно никому из иностранных украинских партнеров, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 5 марта

По мнению политолога, западные партнеры Украины не стали бы давать специальное указание о том, чтобы Порошенко «не трогали».

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«Судьба Петра Алексеевича не лежит в плоскости указаний, она лежит в логике обстоятельств. Это вообще никому не выгодно — ни западным, ни восточным партнерам, ни северным, ни южным. Не дай бог, Петр Алексеевич сядет и расскажет, как работала три года неприступная липецкая крепость (имеется в виду российская фабрика кондитерской корпорации Порошенко — ред.). Вы представляете, что будет? Именно поэтому процесс пока тормозится», — заявил Бизяев.

Принудительный привод в ГБР. Силовики угрожают Порошенко: будет ли арест? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В феврале суд принудительно привести бывшего главу государства на допрос. При этом после шестичасовой беседы со следователями 28 февраля подозрение ему так и не было подписано.