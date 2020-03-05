У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс доказать, что он не пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко и не будет замалчивать преступления прежнего режима, сказал депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в ходе выступления в Верховной Раде 4 марта

Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Олесь Бузина, и все это время Генеральная прокуратура Украины прячет у себя материалы относительно причастности к данному убийству сотрудников правоохранительных органов Украины.

Он также сообщил, что мать Олеся Бузины обращалась к президенту Украины Петру Порошенко четыре года, и все четыре года он не мог найти время и провести личный прием.

«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому: Уважаемый Владимир Александрович, я прошу вас осуществить личный прием мамы убитого журналиста Олеся Бузины. Она год пишет вам, а получает ответы от генерального прокурора Рябошапки что принимать матерей убитых журналистов не президентское дело», — заявил Кузьмин.

«Как думаете, примет ли Валентину Павловну президент Зеленский? И, да — это тест для Президента», — написал политик позднее у себя в Facebook.