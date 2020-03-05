Не так, чтобы Украину преследует злой рок... Но, тем не менее, ее президентами до сего момента становились люди, к которым у избирателей имелись вопросы. Причем, нелицеприятные. А вот национальным героем из шести президентов Украины никто так и не стал отчего-то

Отсюда вопрос. Кто же из президентов страны является худшим в ее истории?

Этой темой озадачился телеграм-канал Украина.ру и предложил своим подписчикам принять участие в голосовании, которое стартовало 5 марта.

Обозначить свое мнение может каждый желающий.

Опрос идет вот здесь — https://t.me/ukraina_ru/6728 Присоединяйтесь, господа и товарищи!

Не сложно предположить, что в борьбу за сомнительную первую строчку включились: Битва премьеров. Азаров победил нокаутом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Леонид Кравчук

Леонид Кучма

Виктор Ющенко

Виктор Янукович

Петр Порошенко

Владимир Зеленский

Кстати, автоматически заработала курьезная ситуация. Тот из претендентов, кто займет последнее место, автоматически станет, как бы, кандидатом в лучшие президенты Украины в ее истории. С определенными оговорками, разумеется.