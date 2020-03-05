Отсюда вопрос. Кто же из президентов страны является худшим в ее истории?
Этой темой озадачился телеграм-канал Украина.ру и предложил своим подписчикам принять участие в голосовании, которое стартовало 5 марта.
Обозначить свое мнение может каждый желающий.
Опрос идет вот здесь — https://t.me/ukraina_ru/6728 Присоединяйтесь, господа и товарищи!
Не сложно предположить, что в борьбу за сомнительную первую строчку включились:
Леонид Кравчук
Леонид Кучма
Виктор Ющенко
Виктор Янукович
Петр Порошенко
Владимир Зеленский
Кстати, автоматически заработала курьезная ситуация. Тот из претендентов, кто займет последнее место, автоматически станет, как бы, кандидатом в лучшие президенты Украины в ее истории. С определенными оговорками, разумеется.