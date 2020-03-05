«Оттуда уже все уехали. Западный Казахстан — это огромная пустыня с верблюдами. Я одно время встречался с девушкой, которая жила в Актау. В 98-м году они бросили квартиру и уехали сюда. Жили в нищенских условиях. А там у них была довольно богатая жизнь, даже по нынешним меркам», — пояснил эксперт.
Если местные националисты сумели выдавить оттуда даже чеченцев и ингушей, подчеркнул журналист, то русское население тем более не способно себя защитить.
Русское население Казахстана, по его сведениям, предпочитает сегодня жить на территориях, населенных Средним и Старшим жузом (племенным объединением казахов), которое гораздо менее агрессивное.
Представители наиболее воинственного Младшего жуза характеризуются еще и тем, что почти все они происходят из одного казахского племени и что их опасаются не только русские, но и другие казахи.
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