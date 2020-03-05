Русскому населению Казахстана, проживающему на территории Мангыстауской, Атыраусой и Западно-Кахастанской областей, не могут угрожать местные националисты, поскольку они уже выдавили оттуда все русское население. Об этом рассказал специалист по правому экстремизму Владислав Мальцев в интервью изданию Украина.ру

Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Если местные националисты сумели выдавить оттуда даже чеченцев и ингушей, подчеркнул журналист, то русское население тем более не способно себя защитить.

Русское население Казахстана, по его сведениям, предпочитает сегодня жить на территориях, населенных Средним и Старшим жузом (племенным объединением казахов), которое гораздо менее агрессивное.

Представители наиболее воинственного Младшего жуза характеризуются еще и тем, что почти все они происходят из одного казахского племени и что их опасаются не только русские, но и другие казахи.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру