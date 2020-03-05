Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область. Об этом 5 марта сообщается в Telegram-канале офиса главы государства

«Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области и посетит Медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.