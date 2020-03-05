По ее словам, иранская сторона подняла вопрос о необходимости проведения в масштабах региона встречи на уровне глав Минздравов, для того чтобы принять определенные решения в вопросе борьбы с коронавирусом.
«Мы приветствуем эту инициативу. Были спланированы определенные коммуникации между министрами и, предположительно, будет принято решение, что эта встреча состоится в Грузии», — сообщила Тикарадзе.
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Ранее 5 марта Минздрав Грузии подтвердил четвертый случай заболевания новым типом коронавируса в стране. Тем временем в Иране, по последним данным, было зафиксировано уже 2 тысячи 922 случая заражения коронавирусом, скончались 92 человека.