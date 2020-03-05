Грузия приветствует иранскую инициативу о проведении региональной встречи на уровне министров здравоохранения для совместного реагирования на распространение коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе после беседы с послом Ирана в Тбилиси Сейедом Джавадом Гавам-Шахиди 5 марта, передает Интерфакс

Санитарный врач Грузии рассказал, как уберечься от коронавируса с помощью чачи © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Мы приветствуем эту инициативу. Были спланированы определенные коммуникации между министрами и, предположительно, будет принято решение, что эта встреча состоится в Грузии», — сообщила Тикарадзе.

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Ранее 5 марта Минздрав Грузии подтвердил четвертый случай заболевания новым типом коронавируса в стране. Тем временем в Иране, по последним данным, было зафиксировано уже 2 тысячи 922 случая заражения коронавирусом, скончались 92 человека.