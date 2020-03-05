Во Львове ветерана афганской войны лишили жизненно необходимого протеза ноги. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило издание «Факты»

Николай Окилко получил протез ноги за счет Минсоцполитики осенью 2019 года. В январе производитель изъял его для переоборудования, но так и не вернул.

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Протез был изготовлен киевским предприятием «Ортотех-Сервис». В компании оправдываются тем, что Минсоцполитики не перечислило производителю деньги за протез львовянина. Стоимость искусственной ноги составляет 700 тысяч гривен (около 1,8 млн рублей).

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Отмечается, что Министерство социальной политики обратилось в Украинский научно-исследовательский институт протезирования, чтобы оценить ситуацию с культей и протезированием мужчины.