Николай Окилко получил протез ноги за счет Минсоцполитики осенью 2019 года. В январе производитель изъял его для переоборудования, но так и не вернул.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Протез был изготовлен киевским предприятием «Ортотех-Сервис». В компании оправдываются тем, что Минсоцполитики не перечислило производителю деньги за протез львовянина. Стоимость искусственной ноги составляет 700 тысяч гривен (около 1,8 млн рублей).
Пока что ветеран передвигается на костылях. После двух лет сбора документов для получения протеза ему опять придется ходить по инстанциям и доказывать крайнюю необходимость в нем.
Отмечается, что Министерство социальной политики обратилось в Украинский научно-исследовательский институт протезирования, чтобы оценить ситуацию с культей и протезированием мужчины.