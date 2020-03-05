Отмечается, что торги прошли 4 марта — акции были проданы за 268,7 миллиона гривен (715 миллионов рублей). О покупателе никакой информации нет.
В ВЭБе заявили, что сделка состоялась вопреки решению Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций, в связи с чем госкорпорация намерена оспорить продажу акций Проминвестбанка в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже.
«Украина <…> продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствуют независимый суд, уважение и защита прав собственности… Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.
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В начале недели Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. В ВЭБ.РФ напомнили, что в августе 2019 года госкорпорация призвала Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБа.
В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.
После этого Государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.