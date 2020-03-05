Мужчина ударил несколько автомобилей, припаркованных у дома в центре украинской столицы, затем зашел в один из подъездов принялся громить все на своем пути. Соответствующее видео опубликовали 4 марта на YouTube-канале «Информатор Киев»

В «Багдаде» неспокойно. Недовольный посетитель с топором разгромил харьковский ресторан © CC0, Pixabay Кроме того, он угрожал взорвать в доме гранату. На место вызвали патрульную полицию, спецназ и психолога. Правоохранители оградили часть двора. Мужчину задержали на верхних этажах здания. Гранату у него не нашли. Предварительно, задержанный родом с западных областей страны находился в Киеве на заработках. Почему он разгромил именно этот подъезд — неизвестно.