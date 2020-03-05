Дебошир оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал стёкла в подъезде. На одной из дверей он нарисовал сердце пеной для бритья, у входа в другую квартиру оставил часть детской куклы.
Кроме того, он угрожал взорвать в доме гранату.
На место вызвали патрульную полицию, спецназ и психолога. Правоохранители оградили часть двора.
Мужчину задержали на верхних этажах здания. Гранату у него не нашли.
Предварительно, задержанный родом с западных областей страны находился в Киеве на заработках. Почему он разгромил именно этот подъезд — неизвестно.