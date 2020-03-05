«Для меня это честь, ответственность и возможности. Вы слышали главные слова президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО», — заявил он.
Также Кулеба хочет добиться мира в стране, развить экономическую дипломатию, привлечь инвестиции и вернуть эмигрантов назад на Украину.
По его словам, в воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом.
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства страны и утвердила новый состав Кабмина, который возглавил Денис Шмыгаль.
В предыдущем составе правительства Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Таким образом, он поменялся местами с Вадимом Пристайко, который ранее возглавлял МИД страны, а теперь сменил Кулебу на посту вице-премьера по европейской интеграции.