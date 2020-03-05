Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил пять приоритетных направлений своей работы в новой должности, одним из которых стало движение страны в НАТО и ЕС. Об этом вечером 4 марта он написал на своей странице в Facebook

Дмитрий Кулеба. Биографическая справка © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Также Кулеба хочет добиться мира в стране, развить экономическую дипломатию, привлечь инвестиции и вернуть эмигрантов назад на Украину.

По его словам, в воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом.

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства страны и утвердила новый состав Кабмина, который возглавил Денис Шмыгаль.

В предыдущем составе правительства Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Таким образом, он поменялся местами с Вадимом Пристайко, который ранее возглавлял МИД страны, а теперь сменил Кулебу на посту вице-премьера по европейской интеграции.