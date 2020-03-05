Еще двух жителей западного региона Буковины в четверг госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Об этом 5 марта сообщает Черновицкая облгосадминистрация на своей официальной странице в Facebook

«Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии», — говорится в сообщении.

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