«Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии», — говорится в сообщении.
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«Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии», — говорится в сообщении.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.
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