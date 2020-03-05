По данным издания, 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через шесть дней после выписки из больницы. Впервые он был госпитализирован 12 февраля. Через две недели его выписали с рекомендацией оставаться на карантине еще 14 дней.
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По словам жены умершего мужчины, его состояние вновь ухудшилось через два дня после выписки из больницы — он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Когда ему стало хуже, его доставили в больницу, где он скончался.
Смерть мужчины была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких. Официальной причиной был указан коронавирус.
По последним данным, всего в мире 95 тысяч 231 человек заразился коронавирусом, 53 тысячи 452 человека выздоровели, 3 тысячи 284 скончались.