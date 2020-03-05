В китайском Ухане скончался мужчина, который второй раз заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило издание South China Morning Post

По данным издания, 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через шесть дней после выписки из больницы. Впервые он был госпитализирован 12 февраля. Через две недели его выписали с рекомендацией оставаться на карантине еще 14 дней.

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Две большие разницы. Как с коронавирусом борются на Украине и в Белоруссии © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Смерть мужчины была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких. Официальной причиной был указан коронавирус.

По последним данным, всего в мире 95 тысяч 231 человек заразился коронавирусом, 53 тысячи 452 человека выздоровели, 3 тысячи 284 скончались.