«По аналогии лечения китайскими коллегами мы закупили необходимый запас противовирусных средств. Два препарата, которые используются против ВИЧ, у нас есть и были, их можно применять, они дают хороший результат для лечения тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Препарат уже есть в нашей стране, мы его ежегодно закупаем для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, мы просто увеличили объем», — приводит слова чиновницы Sputnik Казахстан.
В республике, согласно официальным данным, случаев заражения коронавирусом COVID-2019 нет.
Между тем, глава Минздрава Елжан Биртанов заявил, что в Казахстане уже разработан «план Б», на случай выявления и распространения инфекции.