Казахстан нарастил объемы закупки препарата против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), предполагая, что он может дать хороший результат для лечения осложнений коронавирусной инфекции, сказала председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава республики Людмила Бюрабекова 5 марта

«По аналогии лечения китайскими коллегами мы закупили необходимый запас противовирусных средств. Два препарата, которые используются против ВИЧ, у нас есть и были, их можно применять, они дают хороший результат для лечения тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Препарат уже есть в нашей стране, мы его ежегодно закупаем для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, мы просто увеличили объем», — приводит слова чиновницы Sputnik Казахстан.

Минздрав Казахстана готовится к панике. Названы ограничительные меры © Sputnik Казахстан | Sputnik Казахстан | Перейти в фотобанк

Между тем, глава Минздрава Елжан Биртанов заявил, что в Казахстане уже разработан «план Б», на случай выявления и распространения инфекции.