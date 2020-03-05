Новый министр Кабмина Немчинов считал Зеленского «кумиром быдла» и поддерживал Порошенко

Так, в соцсети Немчинов публиковал материалы, связанные с Зеленским, и едко их комментировал. Среди прочего он перепостил запись, в которой будущего президента называют «кумиром быдла», а также сам писал о том, что Зеленский не президент, а «резидент», намекая на его связи с Москвой.
В частности, когда Порошенко и Зеленский должны были сдавать анализы на наличие психотропных веществ в крови, Немчинов высказывал сомнение, что последний их сдаст.
Также министр в июне 2019 года принимал участие в праймериз партии экс-президента «Европейская солидарность», намереваясь пройти в парламент от этой политсилы.
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В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.
Свои портфели сохранили четверо министров из предыдущего состава — министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-премьер цифровой трансформации Михаил Федоров.
Немчинов занял место Дмитрия Дубилета.