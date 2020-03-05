Новый министр Кабмина Немчинов считал Зеленского «кумиром быдла» и поддерживал Порошенко

Новоиспеченный министр Кабинета министров Олег Немчинов в свое время был сторонником экс-президента Украины Петра Порошенко и нелестно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот еще был кандидатом на пост главы государства. Об этом свидетельствуют записи на его странице в Facebook

Олег Немчинов. Биографическая справка © Facebook, Олег Немчінов

В частности, когда Порошенко и Зеленский должны были сдавать анализы на наличие психотропных веществ в крови, Немчинов высказывал сомнение, что последний их сдаст.

Также министр в июне 2019 года принимал участие в праймериз партии экс-президента «Европейская солидарность», намереваясь пройти в парламент от этой политсилы.

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В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.

Свои портфели сохранили четверо министров из предыдущего состава — министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-премьер цифровой трансформации Михаил Федоров.

Немчинов занял место Дмитрия Дубилета.