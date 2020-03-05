Украинский футболист Роман Зозуля принес извинения за комментарий о геях, который он дал прессе после игры своего клуба «Альбасете» с его бывшей командой «Райо Вальекано». Видео соответствующего содержания было опубликовано в Twitter-аккаунте «Альбасете» 4 марта

Из фашиста в коммуниста. Испанские фанаты вновь освистали украинского футболиста Зозулю © colonelcassad.livejournal.com | colonelcassad.livejournal.com | Перейти в фотобанк

За эти слова он решил извиниться.

«Здесь в Испании меня, к сожалению, неправильно поняли. В первую очередь я хочу извиниться перед моими партнерами по команде, перед клубом "Альбасете". Эти слова, что я произнес, не соответствуют истории клуба, не соответствуют эмблеме. И хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными моими словами, оскорбленными», — сказал Зозуля.

Он заверил, что не хотел никого оскорбить. По его мнению, такие слова часто слышны на футбольных полях и их надо «убрать из футбола, убрать из спорта».

🎥 | “Quiero pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras, a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié", comunicado de Roman Zozulia



🔗 | https://t.co/pqwh5MyTeI pic.twitter.com/MDHrbMtq8d — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) March 4, 2020

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Ранее Зозуля рассказал о причинах травли в Испании: футбольные болельщики оскорбляли спортсмена из-за его гражданской позиции — поддержки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).