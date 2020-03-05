Из фашиста в коммуниста. Испанские фанаты вновь освистали украинского футболиста Зозулю
Из фашиста в коммуниста. Испанские фанаты вновь освистали украинского футболиста Зозулю
© colonelcassad.livejournal.com | Перейти в фотобанк
В 30-м туре Сегунды фанаты «Райо Вальекано» выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, называя его, в частности, фашистом и коммунистом. После матча футболист заявил, что его как только не называли и теперь он ждет, когда его назовут геем.

За эти слова он решил извиниться.

«Здесь в Испании меня, к сожалению, неправильно поняли. В первую очередь я хочу извиниться перед моими партнерами по команде, перед клубом "Альбасете". Эти слова, что я произнес, не соответствуют истории клуба, не соответствуют эмблеме. И хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными моими словами, оскорбленными», — сказал Зозуля.

Он заверил, что не хотел никого оскорбить. По его мнению, такие слова часто слышны на футбольных полях и их надо «убрать из футбола, убрать из спорта».

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее Зозуля рассказал о причинах травли в Испании: футбольные болельщики оскорбляли спортсмена из-за его гражданской позиции — поддержки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).