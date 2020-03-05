В 30-м туре Сегунды фанаты «Райо Вальекано» выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, называя его, в частности, фашистом и коммунистом. После матча футболист заявил, что его как только не называли и теперь он ждет, когда его назовут геем.
За эти слова он решил извиниться.
«Здесь в Испании меня, к сожалению, неправильно поняли. В первую очередь я хочу извиниться перед моими партнерами по команде, перед клубом "Альбасете". Эти слова, что я произнес, не соответствуют истории клуба, не соответствуют эмблеме. И хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными моими словами, оскорбленными», — сказал Зозуля.
Он заверил, что не хотел никого оскорбить. По его мнению, такие слова часто слышны на футбольных полях и их надо «убрать из футбола, убрать из спорта».
🎥 | “Quiero pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras, a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié", comunicado de Roman Zozulia— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) March 4, 2020
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Ранее Зозуля рассказал о причинах травли в Испании: футбольные болельщики оскорбляли спортсмена из-за его гражданской позиции — поддержки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).