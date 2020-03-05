Как сообщается, мужчина узнал от жены, что она встретила китаянку, которая приехала в Литву из охваченной коронавирусом Италии. После этого испуганный литовец запер супругу в ванной, думая, что та заражена коронавирусом.
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При этом он утверждал, что действовал в соответствии с инструкциями медиков и по телефону советовался с врачами, выясняя, как избежать заражения.
Женщину проверили на коронавирус — тест дал отрицательный результат. Выдвигать обвинения она отказалась, несмотря на то, что супруг держал ее в ванной достаточно долго.
По последним данным, число погибших от коронавируса в Италии достигло 107 человек, число зараженных — 2706. По количеству случаев заражения страна занимает первое место в Европе.
Всего за пределами Китая коронавирусом заразились 12 тысяч 668 человек в 76 странах.