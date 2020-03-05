Дима Билан снова посетил Ташкент, грандиозно выступил и сделал сенсационное заявление. Оказывается, артист после посещения столицы Узбекистана узнал, что является азиатом. Об этом он написал в своем Instagram 4 марта

«Я недавно делал закрытый #ДНК тест, и теперь мне известно, что я на 14% азиат, и это всегда ощущал в себе!!!» — написал музыкант на следующий день после состоявшегося концерта.

«Миротворец» собирает хор: в базу сайта внесли Билана © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В марте прошлого года Дима Билан совершил необычный визит в столицу Узбекистана.

Он отправился в Ташкент на костылях для участия в открытии Humo Arena.

Там его «лечили» традиционным местным блюдом — пловом.

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