«Я недавно делал закрытый #ДНК тест, и теперь мне известно, что я на 14% азиат, и это всегда ощущал в себе!!!» — написал музыкант на следующий день после состоявшегося концерта.
Помимо заявления, Билан поблагодарил своих поклонников в Ташкенте за их любовь, заявив: «В жизни нет ничего постоянного, но постоянны воспоминания, и я их сохраню!»
В марте прошлого года Дима Билан совершил необычный визит в столицу Узбекистана.
Он отправился в Ташкент на костылях для участия в открытии Humo Arena.
Там его «лечили» традиционным местным блюдом — пловом.
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Дорогие мои друзья!!! Я так вами горжусь!!! Вы самые искренние и эмоциональные братья!!! #Алматы были вчера, не успел написать пост, но в сториз все было! Ну вот #Ташкент я тоже ждал очень и вы меня покорили, добром гостеприимством и любовью!!! Я знаю что в жизни нет ничего постоянного, но постоянны воспоминания и я их сохраню! Я недавно делал закрытый #ДНК тест, и теперь мне известно,что я на 14% азиат, и это всегда ощущал в себе!!! Ещё раз спсииибо за приём и за ваше любовь!!! #Алматы ❤️ ✨#Ташкент ❤️ ✨ #билан #димабилан #биланперезагрузка всей моей команде огромный респектище, потому что вы сила и опора в сложные минуты! Я вас очень уважаю, сои не сказать что люблю!!!💪🏽🤞🏽⚡️👍🏼🙏🏽