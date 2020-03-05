«В Словении зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом. Это гражданин Словении, который вернулся в Словению из Марокко через Италию», — говорится в сообщении.

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Две большие разницы. Как с коронавирусом борются на Украине и в Белоруссии
Две большие разницы. Как с коронавирусом борются на Украине и в Белоруссии
© AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк
В настоящее время пациент находится в инфекционной больнице в Любляне, все его последние контакты в Словении проверяются.

Ранее сообщалось, что в Италии число погибших от коронавируса достигло 107 человек, число зараженных — 2706. По количеству случаев заражения страна занимает первое место в Европе.