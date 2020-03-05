«В Словении зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом. Это гражданин Словении, который вернулся в Словению из Марокко через Италию», — говорится в сообщении.
V Sloveniji imamo prvi potrjen primer okužbe z novim koronavirusom. Gre za slovenskega državljana, ki je potoval iz Maroka preko Italije v Slovenijo. Posnetek celotne izjave ministra @MinZdravje Aleša Šabedra in dr. Maje Sočan z @NIJZ_pr ➡️➡️➡️ https://t.co/AYU1NyAhgM— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 4, 2020
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В настоящее время пациент находится в инфекционной больнице в Любляне, все его последние контакты в Словении проверяются.
Ранее сообщалось, что в Италии число погибших от коронавируса достигло 107 человек, число зараженных — 2706. По количеству случаев заражения страна занимает первое место в Европе.