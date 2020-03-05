Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксировали в Словении. Об этом в четверг, 5 марта, на официальной странице в Twitter сообщил Минздрав страны

«В Словении зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом. Это гражданин Словении, который вернулся в Словению из Марокко через Италию», — говорится в сообщении.

V Sloveniji imamo prvi potrjen primer okužbe z novim koronavirusom. Gre za slovenskega državljana, ki je potoval iz Maroka preko Italije v Slovenijo. Posnetek celotne izjave ministra @MinZdravje Aleša Šabedra in dr. Maje Sočan z @NIJZ_pr ➡️➡️➡️ https://t.co/AYU1NyAhgM — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 4, 2020

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Две большие разницы. Как с коронавирусом борются на Украине и в Белоруссии © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что в Италии число погибших от коронавируса достигло 107 человек, число зараженных — 2706. По количеству случаев заражения страна занимает первое место в Европе.