Генпрокуратура Казахстана решает вопрос об экстрадиции из России мужчины, который 27 лет назад скрылся с места ДТП. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики

Кадры жуткого ДТП под Псковом: погибли 8 украинцев произошла в 1993 году на трассе Алма-Ата — Екатеринбург. По данным правоохранителей, 28-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Москвич», после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии погибли три человека — водитель и два пассажира легковушки. Сбежавшего виновника объявили в розыск.

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«Первого марта 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления в Москве», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчине 55 лет, он проживал в Москве по поддельным документам. В настоящее время он находится в изоляторе и ожидает решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.