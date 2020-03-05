Авария произошла в 1993 году на трассе Алма-Ата — Екатеринбург. По данным правоохранителей, 28-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Москвич», после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии погибли три человека — водитель и два пассажира легковушки. Сбежавшего виновника объявили в розыск.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Первого марта 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления в Москве», — говорится в сообщении.
Сейчас мужчине 55 лет, он проживал в Москве по поддельным документам. В настоящее время он находится в изоляторе и ожидает решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.