Народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Костюк во время голосования Верховной Рады за отставку Кабмина Алексея Гончарука и утверждения состава нового правительства пошел против генеральной линии партии. Об этом 4 марта он сообщил на своей странице в Facebook

Он написал, что голосовал якобы не против нового правительства в целом, а против отдельных старых министров в нем и против голосования «пакетом».

За новое правительство голосовали члены «Слуги народа», а также группа «За будущее», группа «Доверие» и внефракционные депутаты.

Против голосовали фракции ОПЗЖ и «ЕС». Воздержалась фракция «Батькивщины».

Фракция партии «Голос» отказалась участвовать в голосовании и покинула зал. Они объяснили, что не будут голосовать пакетом за правительство, где вместо новых лиц — старые функционеры времен Януковича.