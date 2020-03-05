Он написал, что голосовал якобы не против нового правительства в целом, а против отдельных старых министров в нем и против голосования «пакетом».
За новое правительство голосовали члены «Слуги народа», а также группа «За будущее», группа «Доверие» и внефракционные депутаты.
Против голосовали фракции ОПЗЖ и «ЕС». Воздержалась фракция «Батькивщины».
Фракция партии «Голос» отказалась участвовать в голосовании и покинула зал. Они объяснили, что не будут голосовать пакетом за правительство, где вместо новых лиц — старые функционеры времен Януковича.