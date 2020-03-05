Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт против должностных лиц Института Нацакадемии медицинских наук, подозреваемых в растрате 10 миллионов гривен (26,5 миллионов рублей) госсредств. Об этом сообщила пресс-служба ОГУ 4 марта

Сотрудников Национального института рака Украины заподозрили в растрате бюджетных средств © zik.ua сообщении.

По версии следствия, сотрудники Института Нацакадемии и предприятия-подрядчики растратили свыше 10 миллионов гривен государственных средств при проведении реконструкции одного из отделений Института.

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Отмечается, что досудебное расследование по статьям о присвоении средств, злоупотреблении властью и служебном подлоге вело Главное следственное управлением Нацполиции Украины.