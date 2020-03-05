«Офис генерального прокурора утвердил и направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении должностных лиц Института Национальной академии медицинских наук Украины и предприятий-подрядчиков по фактам злоупотребления служебным положением», — говорится в сообщении.
По версии следствия, сотрудники Института Нацакадемии и предприятия-подрядчики растратили свыше 10 миллионов гривен государственных средств при проведении реконструкции одного из отделений Института.
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Отмечается, что досудебное расследование по статьям о присвоении средств, злоупотреблении властью и служебном подлоге вело Главное следственное управлением Нацполиции Украины.