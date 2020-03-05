«Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно вспоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о влиянии дела на предвыборную борьбу.
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Он также отметил, что не может представить себе, как Байден будет отвечать на вопросы, связанные с этим делом.
В прошлом году Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента американского лидера Дональда Трампа, ссылаясь на сведения о том, что он якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Байдена. Последний добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина: до увольнения он вел дело в отношении компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена — Хантер.