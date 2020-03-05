Открытое на Украине уголовное дело в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена существенно повлияет на предвыборную гонку. Об этом накануне в эфире Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп

«Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно вспоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о влиянии дела на предвыборную борьбу.

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Он также отметил, что не может представить себе, как Байден будет отвечать на вопросы, связанные с этим делом.