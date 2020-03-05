Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что его отставки желает «один олигарх», который организовал против него кампанию по дискредитации. Он заявил об этом, отчитываясь в Верховной Раде во время внеочередного пленарного заседания 4 марта, передает УНН

Сытник рассказал, как Запад запретил «Слугам народа» отправлять его в отставку с поста главы НАБУ - «Джокер» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и его правительства. Также были заслушаны отчеты силовых ведомств.

«У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1,2 миллиарда гривен (3,2 миллиарда рублей — ред.). И вместо того чтобы эти деньги возвращать в бюджет, организуются мероприятия возле НАБУ, у парламента, у правительства», — заявил Сытник.

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В качестве другого примера он привел уголовное дело против «Приватбанка». По его словам, недавно генпрокурор аккумулировал все дела в НАБУ и они находятся на финальной стадии. Окончательное принятие решений откладывает лишь отсутствие экспертиз. В связи с этим Сытник предложил депутатам вспомнить, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий и организует сбор подписей относительно парламента.

Конкретных фамилий директор НАБУ не назвал.