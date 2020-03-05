В среду, 4 марта, парламент принял отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и его правительства. Также были заслушаны отчеты силовых ведомств.
«У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1,2 миллиарда гривен (3,2 миллиарда рублей — ред.). И вместо того чтобы эти деньги возвращать в бюджет, организуются мероприятия возле НАБУ, у парламента, у правительства», — заявил Сытник.
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В качестве другого примера он привел уголовное дело против «Приватбанка». По его словам, недавно генпрокурор аккумулировал все дела в НАБУ и они находятся на финальной стадии. Окончательное принятие решений откладывает лишь отсутствие экспертиз. В связи с этим Сытник предложил депутатам вспомнить, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий и организует сбор подписей относительно парламента.
Конкретных фамилий директор НАБУ не назвал.