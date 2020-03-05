Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости

Рябошапка уничтожил прокуратуру - Золотарев © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Руслану Рябошапке», — сказал Разумков.

По его словам, это единственный вопрос внеочередного заседания.

Ранее депутаты зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке. Генпрокурор заявил, что не видит никаких оснований для своей отставки и президент страны Владимир Зеленский с ним данный вопрос не обсуждал.

Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.