Украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Об этом 4 марта сообщили на сайте украинского парламента

Украина и НАТО проведут совместные учения в Одессе © пресс-служба президента Украины

Документ еще должен подписать президент страны.

Ранее Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынских учений Riverine-2020, украино-молдавских учений «Юг — 2020» и украино-британских учений Warrior Watcher-2020.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.