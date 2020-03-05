Такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент страны.
Ранее Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынских учений Riverine-2020, украино-молдавских учений «Юг — 2020» и украино-британских учений Warrior Watcher-2020.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.