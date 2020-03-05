Гончаренко обратил внимание на провальную кадровую политику президента, которая позволила утвержденному Кабинету министров из членов партии «Слуга народа» создать дефицит в бюджете страны.
Депутат также отметил одновременный рост коррупции среди чиновников и увеличение уровня бедности у гражданского населения. В конце своего доклада Гончаренко попросил президента уйти в отставку.
После выступления народного избранника Зеленский подошел к месту Гончаренко в сессионном зале и, отказав ему в рукопожатии, попросил не переходить на личности.
По информации украинских СМИ, во время перерыва внеочередного заседания украинского парламента бывший президент Петр Порошенко пожал руку Зеленскому и провел с ним короткий диалог. Пользователи социальных сетей отметили, что политики во время разговора не смотрели друг другу в глаза.