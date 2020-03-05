Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после того, как выступил с обличительной речью против политики, проводимой украинским лидером, на внеочередном заседании парламента. Соответствующее видео опубликовали 4 марта на YouTube-канале «Наш»

У Зеленского в вопросе мира четко просматривается политика маневров — Песецкий © Facebook, Валерий Песецкий

Депутат также отметил одновременный рост коррупции среди чиновников и увеличение уровня бедности у гражданского населения. В конце своего доклада Гончаренко попросил президента уйти в отставку.

После выступления народного избранника Зеленский подошел к месту Гончаренко в сессионном зале и, отказав ему в рукопожатии, попросил не переходить на личности.

По информации украинских СМИ, во время перерыва внеочередного заседания украинского парламента бывший президент Петр Порошенко пожал руку Зеленскому и провел с ним короткий диалог. Пользователи социальных сетей отметили, что политики во время разговора не смотрели друг другу в глаза.