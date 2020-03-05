Как пример можно привести Юлию Тимошенко, которую очень не любят в Днепре не из-за того, что она хорошая или плохая, а потому что демонстративно «кинула» своих земляков, не стала для них опорой и защитницей, подчеркнул эксперт.
«Почти такая же история с Леонидом Кучмой, для которого Днепр не был центром внимания и особой заботы», — указал Теплов.
Поэтому говорить о некоем днепропетровском политическом клане в новейшей истории Украины было бы не совсем корректно, поскольку единственное, с чем эти политики могут соотноситься, так это с историей, а уж через нее — с Днепропетровском, заключил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.