Все украинские политики, которые были выходцами из Днепропетровска, мгновенно теряли корни и всяческие связи с регионом, который дал им путевку в большую политику. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Теплов: У Тигипко нет шансов стать премьером и Днепр ему в этом не поможет © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк Юлию Тимошенко, которую очень не любят в Днепре не из-за того, что она хорошая или плохая, а потому что демонстративно «кинула» своих земляков, не стала для них опорой и защитницей, подчеркнул эксперт.

«Почти такая же история с Леонидом Кучмой, для которого Днепр не был центром внимания и особой заботы», — указал Теплов.

Поэтому говорить о некоем днепропетровском политическом клане в новейшей истории Украины было бы не совсем корректно, поскольку единственное, с чем эти политики могут соотноситься, так это с историей, а уж через нее — с Днепропетровском, заключил журналист.

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