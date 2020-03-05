Экономика Украины переживает не лучшие времена, и это сказывается на рядовых гражданах. Тем временем велика вероятность нового мирового экономического кризиса, но страна к этому совершенно не готова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

По словам эксперта, плачевное состояние экономики приводит к тому, что «люди жалуются на то, что трудно платить коммуналку, на то, что не хватает зарплаты». При этом малые предприниматели жалуются на сокращение розничного товарооборота — «у людей нет денег».

Слободчук отметил, что «в условиях экономических катаклизмов стоит ожидать рост запроса на социальную справедливость, то есть, на местных выборах будет актуальна не только "тактика добрых дел", но и социальная повестка». Слободчук: Законопроект о продаже земли и отставка Богдана спровоцировали отставку Кабмина Украины © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«По итогам 2019-го года было зафиксировано снижение спроса на сталь, пока оно не критичное — 98,69% от показателей 2018 года. Но мы видим, как Кабмин перенес с марта на сентябрь индексацию пенсий. 3,034 миллиарда составила задолженность по зарплате. В принципе, задолженность — это уже постоянный симптом, но настораживает, что по сравнению с февралем 2019 года она больше на 16,1 %», — сказал эксперт, добавив, что все это происходит на фоне тревожной обстановки в мире.

«Видим, как падают фондовые рынки в связи с эпидемией коронавируса. Грядет новый экономический кризис. Но Украина подходит к нему, как к эпидемии коронавируса — без маски, без вакцин, без лекарств, без организованной системы противодействия — вот если всё это экстраполировать на экономику, то увидим, что ситуация та же», — резюмировал Слободчук.

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