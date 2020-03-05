Украинским гражданам не нравится притеснения русского языка. Давление, которое совершает власть по этому вопросу, уже достигло уже обратного эффекта, и люди стали более активно защищать свои права. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко в недавнем интервью «Комсомольской правде»

«Крыма с Донбассом уже нет» — Бондаренко о том, что будет, если из Украины выдавят русский язык © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Теперь даже те, кому раньше было все равно, сейчас готовы поддержать тех, кому не все равно и тех, кто желал бы вернуть русский язык в обиход в полной мере. Не только в школы, но и в кинотеатры, и в документооборот, во все сферы жизнедеятельности», — пояснила политик.

Если Украина решила строить демократическую державу, подчеркнула Бондаренко, то у детей, родителей, учителей должен быть выбор относительно того, на каком языке получать образование.

«Наши нынешние власть имущие всегда клялись и божились в приверженности демократическим принципам, а делают на практике совершенные иные вещи. Можно сказать, что они — первые нарушители конституционных прав в нашей стране», — категорична экс-депутат.

По ее мнению, если русский язык не вернут в обиход в Украине, то государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует.

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