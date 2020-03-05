Ранее Киевский международный института социологии (КМИС) предоставил данные опроса, в соответствии с которым 73% украинских граждан выступают за возвращение преподавания русского языка в школы страны.
«Теперь даже те, кому раньше было все равно, сейчас готовы поддержать тех, кому не все равно и тех, кто желал бы вернуть русский язык в обиход в полной мере. Не только в школы, но и в кинотеатры, и в документооборот, во все сферы жизнедеятельности», — пояснила политик.
Если Украина решила строить демократическую державу, подчеркнула Бондаренко, то у детей, родителей, учителей должен быть выбор относительно того, на каком языке получать образование.
«Наши нынешние власть имущие всегда клялись и божились в приверженности демократическим принципам, а делают на практике совершенные иные вещи. Можно сказать, что они — первые нарушители конституционных прав в нашей стране», — категорична экс-депутат.
По ее мнению, если русский язык не вернут в обиход в Украине, то государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует.
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